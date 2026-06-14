Кількість загиблих через удар Росії по Дніпру 2 червня зросла до 17

У лікарні помер 22-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час російського ракетного удару по Дніпру 2 червня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 22-річний чоловік, який дістав поранень під час ворожої атаки на Дніпро 2 червня. Тоді постраждалого доправили до лікарні у важкому стані. Увесь цей час медики боролися за його життя. Та, на жаль, врятувати не вдалося", - написав він у Telegram.

Він висловив щирі співчуття рідним загиблого.

"Загалом, через ту російську атаку на місто загинули 17 людей", - додав Ганжа.