Росіяни обстріляли Херсон та Раківку, є поранені

Сьогодні у Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено троє людей.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, впродовж дня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини артилерію, мінометами та БпЛА.

У Херсоні двоє людей отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів, один з них – співробітник поліції.

Також ще один цивільний постраждав у Раківці також внаслідок використання окупантами БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, гаражі, транспорт.