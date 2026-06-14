ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Херсон та Раківку, є поранені

Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, гаражі, транспорт.

Росіяни обстріляли Херсон та Раківку, є поранені
Фото: Вікіпедія

Сьогодні у Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено троє людей.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. 

За інформацією слідства, впродовж дня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини артилерію, мінометами та БпЛА.

У Херсоні двоє людей отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів, один з них – співробітник поліції.

Також ще один цивільний постраждав у Раківці також внаслідок використання окупантами БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, гаражі, транспорт.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies