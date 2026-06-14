Росіяни обстріляли Херсон та Раківку, є поранені

Сьогодні у Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено троє людей.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За інформацією слідства, впродовж дня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини артилерію, мінометами та БпЛА.
У Херсоні двоє людей отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів, один з них – співробітник поліції.
Також ще один цивільний постраждав у Раківці також внаслідок використання окупантами БпЛА.
Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, гаражі, транспорт.
- Упродовж минулої доби від російського терору потерпали 25 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.