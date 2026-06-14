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У Запорізькому районі російський дрон розірвався біля зупинки транспорту, є загиблий

Також поранено молодого хлопця.

У Запорізькому районі російський дрон розірвався біля зупинки транспорту, є загиблий
Фото: hromadske.radio

Російська армія вдарила безпілотником неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський fpv-дрон розірвався біля людей на зупинці. 

Загинув 44-річний чоловік. Поранень дістав 17-річний хлопець.

  • Росіяни атакували сьогодні fpv-дроном автівку у Біленькому Запорізького району. Унаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
  • Перед цим російські війська вдарили з дронів по цивільних авто у Кушугумі Запорізького району. Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.
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