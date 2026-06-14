У Запорізькому районі російський дрон розірвався біля зупинки транспорту, є загиблий

Російська армія вдарила безпілотником неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російський fpv-дрон розірвався біля людей на зупинці.
Загинув 44-річний чоловік. Поранень дістав 17-річний хлопець.
- Росіяни атакували сьогодні fpv-дроном автівку у Біленькому Запорізького району. Унаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
- Перед цим російські війська вдарили з дронів по цивільних авто у Кушугумі Запорізького району. Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.