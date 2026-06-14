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В ОВА повідомили про удари ворога по Харкову (оновлено)

Наслідки атак росіян встановюють.

В ОВА повідомили про удари ворога по Харкову (оновлено)
Фото: espreso.tv

У Холодногірському та Київському районах Харкова зафіксовано удари ворожими БпЛА. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

За попередньою інформацією, внаслідок "прильоту" в Холодногірському районі спалахнули дерева та трава на відкритій місцевості. 

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