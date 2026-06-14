В ОВА повідомили про удари ворога по Харкову (оновлено)

У Холодногірському та Київському районах Харкова зафіксовано удари ворожими БпЛА.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
За попередньою інформацією, внаслідок "прильоту" в Холодногірському районі спалахнули дерева та трава на відкритій місцевості.
- Сьогодні уранці внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова на Харківщині було пошкоджено локомотиви. Також поранень зазнали машиніст та помічник машиніста.
- Армія РФ також атакувала Золочівську громаду Харківської області керованими авіаційними бомбами. Упродовж години окупанти скинули 9 КАБів.