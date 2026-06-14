Головне за неділю, 14 червня: майже 120 боєзіткнень, удари по Путивлю, атаки на Харків та Харківщину, ювілей Трампа

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, остаточні підсумки виборів у Вірменії. Яким запам’ятається 1571-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 червня на фронті від початку доби відбулося 118 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 червня – в новині.

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Уранці 14 червня внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова на Харківщині було пошкоджено локомотиви.

Поранення отримали машиніст та помічник машиніста.

Удари ворожими безпілотниками зафіксовано також у Холодногірському та Київському районах Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зокрема повідомив, що, за попередньою інформацією, в Київському районі постраждала одномісячна дитина. Ще три жінки отримали допомогу медиків на місці.

Масштабна пожежа виникла в будівлі Харківського художнього музею.

Вогонь охопив понад 1200 квадратних метрів. Через загрозу було організовано евакуацію музейних експонатів, повідомила ДСНС.

До порятунку музейної колекції долучилися співробітники ДСНС, комунальні служби, представники міської влади, волонтери та небайдужі харків’яни. Вони спільними зусиллями виносили експонати із приміщення, щоб уберегти їх від вогню та пошкоджень.

У Сумській області росіяни вкотре завдали масованих ударів по Путивлю, повідомили у ДСНС.

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Пожежі виникли у житловому секторі: горіли оселі людей, гаражі та господарчі будівлі.

Під час гасіння ворог повторно вдарив по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад встиг відійти у безпечне місце, ніхто з надзвичайників не постраждав.

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати чергових парламентських виборів. Перемогу здобула партія "Громадянський договір", лідером якої є чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Партія "Громадянський договір" здобула 49,745% голосів, "Сильна Вірменія" – 23,271%, альянс "Вірменія" – 9,923%. "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна набрала 3,989% і не пройшла до парламенту.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувалася акція протесту – представники проросійської "Сильної Вірменії", альянсу "Вірменія" та "Процвітаючої Вірменії" вимагають анулювати результати виборів.

Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії “Групи семи” (G7) з Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, але двостороння зустріч не планується.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Саміт G7 відбудеться в Евіані в регіоні Овернь-Рона-Альпи 15-17 червня. Трамп планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії, повідомив чиновник.

Радник Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що Президент України провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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"Вийшла розмова доволі змістовна про все – від привітання з днем народження до дипломатії і війни - миру", - зазначив він.

Сьогодні Трампу виповнилося 80 років.

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