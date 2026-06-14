ЦВК Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати чергових парламентських виборів. Перемогу здобула партія "Громадянський договір", лідером якої є чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Партія "Громадянський договір" здобула 49,745% голосів, "Сильна Вірменія" – 23,271%, альянс "Вірменія" – 9,923%. "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна набрала 3,989% і не пройшла до парламенту.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається акція протесту – представники проросійської "Сильної Вірменії", альянсу "Вірменія" та "Процвітаючої Вірменії"вимагають анулювати результати виборів.

Парламентські вибори відбулися у Вірменії 7 червня. Передвиборна кампанія відбувалася на тлі загострення відносин між Вірменією та Росією. Москва критикує курс вірменського керівництва на зближення з ЄС, а влада Вірменії звинувачує ОДКБ та союзників з організації у невиконанні зобов’язань у сфері безпеки.