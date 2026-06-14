​Російські нафтові танкери почали уникати Ла-Маншу, - ЗМІ

Після того як Велика Британія затримала в протоці Ла-Манш танкер "тіньового флоту" Росії Smyrtos, низка інших нафтових танкерів почала змінювати свої маршрути.

Про це свідчать дані морського моніторингового сервісу Starboard Maritime Intelligence, повідомляє The Insider.

Зокрема, танкер Lion I під прапором Камеруну, що прямував через Середземне море в напрямку Атлантики, здійснив різкий розворот перед входом у Ла-Манш і взяв курс на Ірландію. Ймовірно, він обходитиме острови через Північну Атлантику.

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Танкер C Viking під прапором Сьєрра-Леоне також несподівано змінив маршрут у Північній Атлантиці та взяв курс у бік Ірландії.

Ще одне судно, що змінило курс, - Sona, теж йде під прапором Сьєрра-Леоне. Також змінив курс танкер Maini під прапором Камеруну. Він йшов у Північне море з Приморська, його пунктом призначення вказано Порт-Саїд (Єгипет).

Контекст

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вранці неділі віддав наказ Збройним силам країни перехопити російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на перехоплення і закликав до подальшого посилення тиску на Росію.