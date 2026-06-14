ЗМІ: заборону на використання соцмереж дітям до 16 років у Британії представлять цього тижня

Заборона на використання соціальних мереж особами віком до 16 років, яка має бути представлена цього тижня у Великій Британії.

Про це заявила в неділю в ефірі Sky News міністерка цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Великої Британії Ліза Ненді, пише Bloomberg.

За її словами, заборона не є “панацеєю”, але відіграватиме “значну роль” у забезпеченні безпеки дітей.

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Прем'єр-міністр Кір Стармер оприлюднить обмеження після консультацій з урядом, які, за словами Ненді, показали, що “переважна більшість” хоче, щоб заборона діяла, включно з “багатьма молодими людьми”.

Підліткам буде заборонено користуватися певними платформами соціальних мереж, а їхній щоденний час у додатках обмежать, повідомляє Sunday Times без посилання на джерела.

Газета повідомляє, що обмеження підуть далі, ніж знаковий крок Австралії наприкінці минулого року, і будуть спрямовані на технології, які вважаються шкідливими для дітей, включно зі чат-ботами. Закон в Австралії зобов'язує такі сервіси, як TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit та Instagram заборонити доступ на свої платформи дітям до 16 років, інакше їм загрожуватимуть штрафи.

Газета Sunday Times повідомила, що Велика Британія планує підвищити мінімальний вік користувачів соціальних мереж до 16 років для тих самих ресурсів. Крім того, обмеження запровадять для романтичних чат-ботів. Це рішення ухвалили після кількох судових процесів, пов'язаних із ШІ-агентами, які імітували стосунки та підштовхували дітей до самогубства.

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Внесення канадського законопроєкту до парламенту відбулося після того, як Австралія у грудні стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років.