Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСвіт

ЗМІ: заборону на використання соцмереж дітям до 16 років у Британії представлять цього тижня

Прем'єр-міністр Кір Стармер оприлюднить обмеження після консультацій з урядом.

ЗМІ: заборону на використання соцмереж дітям до 16 років у Британії представлять цього тижня
Міністерка цифрових технологій Великої Британії Ліза Ненді
Фото: EPA/UPG

Заборона на використання соціальних мереж особами віком до 16 років, яка має бути представлена цього тижня у Великій Британії.

Про це заявила в неділю в ефірі Sky News міністерка цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Великої Британії Ліза Ненді, пише Bloomberg.

За її словами, заборона не є “панацеєю”, але відіграватиме “значну роль” у забезпеченні безпеки дітей.

Реклама

Прем'єр-міністр Кір Стармер оприлюднить обмеження після консультацій з урядом, які, за словами Ненді, показали, що “переважна більшість” хоче, щоб заборона діяла, включно з “багатьма молодими людьми”. 

Підліткам буде заборонено користуватися певними платформами соціальних мереж, а їхній щоденний час у додатках обмежать, повідомляє Sunday Times без посилання на джерела.

Газета повідомляє, що обмеження підуть далі, ніж знаковий крок Австралії наприкінці минулого року, і будуть спрямовані на технології, які вважаються шкідливими для дітей, включно зі чат-ботами. Закон в Австралії зобов'язує такі сервіси, як TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit та Instagram заборонити доступ на свої платформи дітям до 16 років, інакше їм загрожуватимуть штрафи.

Газета Sunday Times повідомила, що Велика Британія планує підвищити мінімальний вік користувачів соціальних мереж до 16 років для тих самих ресурсів. Крім того, обмеження запровадять для романтичних чат-ботів. Це рішення ухвалили після кількох судових процесів, пов'язаних із ШІ-агентами, які імітували стосунки та підштовхували дітей до самогубства.

Читайте такожСоцмережі і діти: досвід Австралії буде цінним для України

  • Внесення канадського законопроєкту до парламенту відбулося після того, як Австралія у грудні стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies