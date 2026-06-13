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МВС Німеччини заявило про зростання загрози атак безпілотників на Бундестаг

Міністр пропонує створити постійну систему захисту від безпілотників для безпеки ключових державних установ.

МВС Німеччини заявило про зростання загрози атак безпілотників на Бундестаг
Бундестаг
Фото: IW

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт вважає, що ризик потенційних атак дронів на Бундестаг та інші конституційні органи країни зріс. 

Про це йдеться в його листі до президентки Бундестагу Юлії Кльокнер, передає Еuronews.

Очільник МВС закликав створити постійну систему захисту від безпілотників для безпеки ключових державних установ. Він зазначив, що захист конституційних органів має особливе значення на тлі нинішніх загроз, і звернув увагу на зростання кількості випадків появи дронів протягом останніх місяців.

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Це листування стало відповіддю на попередній запит Кльокнер, яка цікавилася, чи можна залучити новостворений підрозділ федеральної поліції з боротьби з дронами для захисту парламенту. 

Добріндт відповів, що цей підрозділ може надавати тимчасову підтримку в межах адміністративної допомоги. Проте відповідальність за протидію безпілотникам навколо Бундестагу і надалі несе поліція Берліна.

Попередження міністра з'явилося на тлі загального занепокоєння інцидентами з дронами в Європі. Останніми місяцями безпілотники регулярно порушували повітряний простір країн НАТО.

Нещодавні зміни до німецького закону про авіаційну безпеку розширили повноваження федеральної поліції і Бундесверу. Тепер армія може допомагати цивільній поліції протидіяти дронам і, як крайній захід, застосовувати силу для нейтралізації небезпеки.

Влада Берліна обговорює створення загальноміської системи моніторингу та захисту від БпЛА. За даними видання Bild, план передбачає розгортання мережі із 62 радіосенсорів для раннього виявлення цілей.

Способи знешкодження ворожих дронів наразі обговорюють. Серед варіантів розглядають як збиття об'єктів, так і використання безпілотників-перехоплювачів, які нейтралізують повітряні цілі за допомогою сіток.

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