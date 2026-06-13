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Ударні дрони атакували важливі для росіян підстанції "Яни Капу" і "Титан" в окупованому Криму

Моніторинговий сервіс NASA FIRMS зафіксував аномально високі температури на території атакованих об’єктів.

Ударні дрони атакували важливі для росіян підстанції "Яни Капу" і "Титан" в окупованому Криму
Пожежа на території електропідстанції "Яни Капу"
Фото: скріншот NASA FIRMS

Ударні БпЛА атакували в окупованому українському Криму ключові електропідстанції "Яни Капу" і "Титан".

Про це свідчать дані моніторингового сервісу NASA FIRMS, який зафіксував аномально високі температури на території атакованих об’єктів, пише Telegram-канал "Крымский ветер".

Під удар потрапили підстанції 220/35/10 кВ "Яни Капу" у Яни-Капу та ПС 220 кВ "Титан" поблизу Армянська – об’єкти, що відіграють важливу роль в енергопостачанні півострова та розташованих там промислових підприємств.

Підстанція "Яни Капу" є ключовим вузлом електроенергетичної інфраструктури північного Криму (координати 45.9719, 33.7894). Вона забезпечує електропостачання міст Яни-Капу, Армянськ та суміжних районів, а також живить промислові об’єкти регіону. 

За даними FIRMS, пожежа на території цієї підстанції спалахнула близько 04:00. Слід зазначити, що в місті з 02:09 до 03:40 було відсутнє електропостачання.

Підстанція "Титан", названа на честь одного з найбільших хімічних підприємств півострова "Кримський титан", є ключовою ланкою для перетоку електроенергії, зокрема з України (лінія Каховка – Титан), і після інтеграції у енергосистему Росії була модернізована. Для підвищення надійності її пов’язали з підстанцією 330 кВ "Джанкой".

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