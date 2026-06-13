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Через дронову атаку РФ на Донеччині поранені цивільні

Росіяни атакували Малотаранівку, Краматорськ і Дружківку.

Через дронову атаку РФ на Донеччині поранені цивільні
наслідки атаки РФ на Донеччині
Фото: ДСНС України

На Донеччині через російські атаки з БпЛА постраждали цивільні. Окупанти обстріляли Малотаранівку, Краматорськ і Дружківку.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У приватному секторі виникла пожежа у житловому будинку, гаражі та господарській споруді. У Малотаранівці через обстріл загорілася двоповерхова будівля", - ідеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС України

Неподалік Краматорська внаслідок ворожого удару на автодорозі спалахнув автомобіль.

Фото: ДСНС України

У Дружківці сталися пожежі у трьох багатоповерхівках. Через загрозу повторних ударів надзвичайники працювали з вимушеними перервами та відходили в укриття.

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