Через дронову атаку РФ на Донеччині поранені цивільні

На Донеччині через російські атаки з БпЛА постраждали цивільні. Окупанти обстріляли Малотаранівку, Краматорськ і Дружківку.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У приватному секторі виникла пожежа у житловому будинку, гаражі та господарській споруді. У Малотаранівці через обстріл загорілася двоповерхова будівля", - ідеться у повідомленні.
Неподалік Краматорська внаслідок ворожого удару на автодорозі спалахнув автомобіль.
У Дружківці сталися пожежі у трьох багатоповерхівках. Через загрозу повторних ударів надзвичайники працювали з вимушеними перервами та відходили в укриття.
- Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 491 людину, у тому числі 47 дітей.