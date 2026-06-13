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Російські війська завдали авіаудару по Запорізькій області, є жертви

Унаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік, ще один травмований.

Російські війська завдали авіаудару по Запорізькій області, є жертви
наслідки авіаудару РФ по Запорізькій області
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали авіаудару по одному з населених пуктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна травмована.

Про це повідомляє ДСНС України. 

"Російські війська завдали авіаударів по одному з населених пунктів області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік, ще один травмований. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

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Фото: ДСНС України

Внаслідок авіаудару виникли пожежі у двох квартирах у багатоповерховому будинку та господарчих спорудах. Крім цього, пошкоджені житлові будинки та споруди.

Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували усі загоряння, на місці працювали всі екстрені служби.

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