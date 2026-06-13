Російські війська завдали авіаудару по Запорізькій області, є жертви

Російські окупанти завдали авіаудару по одному з населених пуктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна травмована.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Російські війська завдали авіаударів по одному з населених пунктів області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинув 57-річний чоловік, ще один травмований. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок авіаудару виникли пожежі у двох квартирах у багатоповерховому будинку та господарчих спорудах. Крім цього, пошкоджені житлові будинки та споруди.
Рятувальники ліквідували усі загоряння, на місці працювали всі екстрені служби.
- Російська армія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Запоріжжі. Є загиблий.