У Краснодарському краї РФ після атаки дронів горить морський термінал

У районі атаки розташований морський порт "Темрюк" на Таманському півострові

Уночі безпілотники атакували об’єкти в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ, внаслідок атаки на одному з морських терміналів спалахнула пожежа.

Про це пише ASTRA.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, унаслідок атаки загинув щонайменше один чоловік, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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На місці події тривають масштабні роботи з ліквідації пожежі. До гасіння залучено 96 осіб особового складу та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС РФ.

Відомо, що в районі атаки розташований морський порт "Темрюк" на Таманському півострові, який має стратегічне значення для логістичного забезпечення Росії.

Як пише Exilenova+, цієї ночі було уражено портовий комплекс, який використовується для забезпечення економічних і логістичних потреб РФ. Зафіксовано щонайменше дві сигнатури пожеж.

Перша пожежа виникла на території терміналу скраплених вуглеводневих газів компанії "Таманьнефтегаз" – одного з найбільших на півдні РФ комплексів з перевалки скраплених вуглеводнів.

Резервуарний парк об’єкта становить близько 28,8 тис. м³ і включає ємності для зберігання пропану та бутану під тиском. Також на території функціонують окремі насосні станції для різних видів газу.

Друга сигнатура пожежі, за даними джерела, фіксується в районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури. Характер і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.