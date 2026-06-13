ЦПД: російські супутники могли спричиняти збої GPS у Європі та Північній Америці

Із 75 випадків щонайменше у трьох джерелом випромінювання могли бути супутники системи РФ.

Американські дослідники встановили можливу причетність російських супутників до серії збоїв у роботі GPS, які з 2019 року фіксувалися в країнах Європи та Північної Америки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За результатами аналізу, із 75 зафіксованих випадків короткочасних перешкод GPS-сигналу щонайменше у трьох джерелом випромінювання могли бути супутники російської системи раннього попередження про ракетний напад.

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Зазначається, що всі ці інциденти мали схожий тип сигналу та переважно фіксувалися над територією європейських країн.

Йдеться про супутники Єдиної космічної системи (ЄКС), які перебувають на орбіті типу "Молнія" та призначені для виявлення запусків балістичних ракет і ядерних вибухів.

Фахівці зазначають, що подібні перешкоди можуть впливати на роботу навігаційних сервісів, логістичних систем, мобільних застосунків із геолокацією та інших технологій, якими щодня користуються цивільні користувачі.

Євросоюз, за даними дослідників, проводить власне розслідування інцидентів і працює над удосконаленням систем виявлення та локалізації подібних перешкод.

У ЦПД наголошують, що росія продовжує застосовувати інструменти гібридного впливу проти країн Заходу – від кібератак і диверсій до втручання в роботу навігаційних і комунікаційних систем.