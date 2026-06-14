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Reuters: президент Румунії призначив нового кандидата на посаду прем’єр-міністра

Андріан Вештя має десять днів для формування складу уряду та отримання вотуму довіри від парламенту.

Reuters: президент Румунії призначив нового кандидата на посаду прем’єр-міністра
Новий президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Президент Румунії Нікушор Дан призначив нового кандидата на посаду прем’єр-міністра після того, як Еуджен Томак відмовився від участі у формуванні уряду, пише Reuters.

Новим претендентом на посаду глави уряду став Андріан Вештя, який нині очолює окружну раду повіту Брашов у центральній частині країни.

Томак раніше виступав за створення технократичного уряду, однак не зміг заручитися підтримкою парламенту. Представники законодавчого органу висловлювали думку, що уряд меншості, навіть без сталої парламентської більшості, буде більш прийнятним варіантом, ніж кабінет технократів.

Призначення нового кандидата відбувається на тлі політичної кризи, яка триває в Румунії та негативно впливає на економічну ситуацію в країні. 

Зокрема, невизначеність навколо формування уряду поставила під загрозу доступ Бухареста до окремих фондів Європейського Союзу та сприяла падінню курсу національної валюти до рекордно низьких показників.

Відповідно до румунського законодавства, Андріан Вештя має десять днів для формування складу уряду та отримання вотуму довіри від парламенту.

  • Румунський політик Еуджен Томак, який отримав від президента офіційне доручення сформувати склад уряду прояснив ситуацію з наявністю у нього громадянства України.
  • Томак визнав, що мав українське громадянство, адже народився в Озерному Ізмаїльського району та провів там своє дитинство. Він подав до посольства України у Бухаресті заяву на відмову від українського громадянства, адже хотів отримати паспорт Молдови. 
  • Таким чином він дотримався норми про заборону подвійного громадянства.
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