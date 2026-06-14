Стармер обіцяє оприлюднити урядовий план оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі

Британський прем'єр також підтвердив свій намір збільшити витрати на оборону до 3% ВВП під час наступної каденції парламенту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опублікує урядовий план оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі наступного місяця.

Про це він зявив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, пише Reuters з посиланням на речника британського уряду.

Під час телефонної розмови раніше в суботу Стармер і Рютте погодилися, що союзники повинні зміцнити колективну оборону та швидше реагувати на спільні загрози, що постійно змінюються.

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Ця розмова відбулася після посилення політичного тиску на Стармера на тлі відставки Джона Гілі з посади міністра оборони. Гілі звинуватив Стармера в тому, що він не виділив ресурси, необхідні для захисту Британії від все більших загроз.

“Прем'єр-міністр поінформував про плани щодо інвестицій в оборону, підкресливши своє зобов'язання опублікувати його до саміту НАТО в Анкарі”, – йдеться у заяві речника.

“Генеральний секретар НАТО привітав збільшення інвестицій Великої Британії в оборону, назвавши це важливим внеском в альянс та у протидію загрозам, з якими ми стикаємося”, – додав речник.

Саміт НАТО в Анкарі заплановано на 7-8 липня. Британський план інвестицій в оборону мав бути представлений ще минулого року.

Стармер також підтвердив свій намір збільшити витрати на оборону до 3% ВВП під час наступної каденції парламенту. Він підкреслив, що національна безпека залишається головним пріоритетом уряду, навіть попри складний вибір у бюджетній політиці.