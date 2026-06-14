Ізраїль завдав авіаударів по кварталу "Хезболли" в Бейруті

В Ізраїлі назвали атаку відповіддю на запуск безпілотників з боку "Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по об'єктах "Хезболла" в південному передмісті Бейрута, яке вважається одним із головних опорних районів організації в Лівані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, атака стала відповіддю на запуск безпілотників по території Ізраїлю. Удари були спрямовані по інфраструктурних об'єктах "Хезболли" в районі Дахія.

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Рішення про проведення операції особисто санкціонували Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац.

"Армія оборони Ізраїлю щойно завдала ударів по терористичних цілях "Хезболли" в районі Дахія у відповідь на обстріл ізраїльської території", – ідеться у спільній заяві керівництва країни.

У ній також наголошується, що "Ізраїль не потерпить обстрілів своєї території".

Це перший ізраїльський удар по Бейруту за останній тиждень. Попередня атака також була здійснена у відповідь на обстріли півночі Ізраїлю.

Після того інциденту Іран завдав ракетного удару по ізраїльській території, що спричинило відповідні авіаудари Ізраїлю по цілях в Ірані. Пізніше сторони припинили ескалацію під тиском США.

За інформацією Національного інформаційного агентства Лівану, внаслідок нинішнього удару щонайменше одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.