В Італії ультраправий рух “Національне майбутнє” став партією і загрозою для Мелоні

Лідер політсили Роберт Ванначчі підтвердив жорсткий націоналістичний курс в усіх сферах, спрямований на обмеження міграції.

В Італії ультраправий рух “Національне майбутнє” (Futuro Nazionale), який уже переманив депутатів із коаліції прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, офіційно став партією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це створює один із найбільших ризиків для її переобрання.

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“Futuro Nazionale” провела дводенні установчі збори в Римі, на яких делегати закликали повернути сотні тисяч мігрантів до їхніх рідних країн. Партія матиме політику “нульової толерантності” щодо безпеки, заявив у неділю Роберто Ванначчі, член Європейського парламенту та засновник руху.

Ванначчі, який раніше був членом партії “Ліга”, підтвердив жорсткий націоналістичний курс в усіх сферах – від економіки до освіти – спрямований на обмеження міграції.

“Італія має бути домівкою для італійців”, – сказав він.

Зростання рейтингу Ванначчі в опитуваннях стало одним з найбільших внутрішніх викликів для Мелоні з моменту її обрання у 2022 році.

Згідно з опитуванням компанії SWG для місцевого мовника La7, проведеним минулого тижня, без участі “Futuro Nazionale” правляча права коаліція Мелоні ризикує програти широкому союзу лівих і центристських сил.

Це зробило Ванначчі ключовою фігурою напередодні загальних виборів, які мають відбутися до кінця наступного року.

Наразі невідомо: об’єднає Ванначчі свою партію з політично силою Мелоні чи проти неї. В інтерв’ю La7 цього тижня він сказав, що це питання наразі не стоїть на порядку денному, і що будь-який крок залежатиме від його “червоних ліній” щодо безпеки, імміграції та економіки.