Зеленський зателефонував Трампу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це журналістам повідомив радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.
На прохання підтвердити факт розмови Литвин відповів: "Так". Він також анонсував заяви президента з деталями
"Вийшла розмова доволі змістовна про все – від привітання з днем народження до дипломатії і війни - миру", - зазначив він.
Литвин додав, що розмова розпочалася приблизно о 17:00 за Києвом і тривала 30-35 хвилин.
Як відомо, сьогодні Трампу виповнилося 80 років.