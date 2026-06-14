Зеленський зателефонував Трампу

Радник президента України підтвердив розмову і анонсував заяви з деталями.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.

На прохання підтвердити факт розмови Литвин відповів: "Так". Він також анонсував заяви президента з деталями

"Вийшла розмова доволі змістовна про все – від привітання з днем народження до дипломатії і війни - миру", - зазначив він.

Литвин додав, що розмова розпочалася приблизно о 17:00 за Києвом і тривала 30-35 хвилин.

Як відомо, сьогодні Трампу виповнилося 80 років.