Трамп закликав Ізраїль утриматися від ударів по Лівану

Президент США Дональд Трамп розкритикував удар Ізраїля по Бейруту і заявив, що "цього не мало бути", особливо в момент, коли Сполучені Штати й Іран наблизилися до укладення мирної угоди.

Про це він написав у соцмережі Truth, передає "Радіо Свобода".

"Ізраїль має право захищатися від погроз, але напад, на який він відповідав, був дуже незначним і беззмістовним, ніхто не постраждав, не був поранений і не вбитий, і не варто порушувати цей важливий процес. Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир регіону, включаючи Ліван, і всі сторони повинні відступити", - наголосив Трамп.

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Преиздент США закликав Ізраїль більше не завдавати ударів по Лівану, але також інші сторони, в тому числі "Хезболлу" – утриматися від атак на Ізраїль.

Раніше представник Ірану на переговорах, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф оклав на Сполучені Штати відповідальність за нові удари Ізраїлю попередмістю Бейрута Дахія в Лівані. Він звинуватив США в грі в "поганого та хорошого поліцейського".

Тель-Авів раніше заявив, що атакував південні райони Лівану після того, як угруповання "Хезболла" випустило три снаряди по громадах на півночі Ізраїлю.

13 червня Трамп анонсував підписання мирної угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки вже 14 червня.