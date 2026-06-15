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Унаслідок обстрілів Сумщини є загибла та 7 постраждалих

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Унаслідок обстрілів Сумщини є загибла та 7 постраждалих
Наслідки обстрілів Сумщини

За минулу добу внаслідок ударів ворога на території Сумської області є загибла, ще 7 людей постраждали.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

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У Середино-Будській громаді внаслідок удару російського БпЛА загинула 69-річна жінка. 

У Білопільській громаді внаслідок удару російського БпЛА травмовано 44-річного чоловіка. У Ворожбянській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 51-річний чоловік. 

У Путивльській громаді внаслідок влучання БпЛА поруч з будинком постраждала 68-річна жінка (гостра реакція на стрес).

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок поранення отримали 11-річна дівчинка та дві жінки віком 63 та 38 років. 

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль поранений 71-річний чоловік.

Протягом доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано житлові та нежитлові будинки, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури та дорожнє покриття. 

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