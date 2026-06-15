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Зеленський про нічну атаку: так Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Президент закликав Групу семи відреагувати

Зеленський про нічну атаку: так Росія показує світу свої наміри вести війну далі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії. Він наголосив, що дуже важливо, аби була відповідь країн "Великої сімки", які збираються на саміт.

Про це він написав у Telegram.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що в Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові. 

"Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина", - додав Зеленський. 

  • Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих (в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах) та 28 поранених у Києві. Є жертви й в Харкові – це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару. 
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