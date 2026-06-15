Зеленський про нічну атаку: так Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії. Він наголосив, що дуже важливо, аби була відповідь країн "Великої сімки", які збираються на саміт.

Про це він написав у Telegram.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що в Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові.

"Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина", - додав Зеленський.