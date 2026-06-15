Протягом минулої доби унаслідок російських атак були влучання в обʼєкти енергетики і звʼязку на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Сосницькій громаді через влучання дронів “Герань” пошкоджені приватні будинки.

У селі Любецької громади пошкоджені вікна в оселі – також унаслідок атаки БпЛА.

“Було влучання “гербери” по гаражному кооперативу в Городнянській громаді. Пошкоджений гараж і автівка – пожежу там загасили вогнеборці”, – зазначив Чаус.

За тиждень оборонці на Чернігівщині ліквідували 343 ворожих безпілотники. Майже 300 збили, решта були локаційно втрачені.