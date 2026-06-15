Протягом минулої доби унаслідок російських атак були влучання в обʼєкти енергетики і звʼязку на Чернігівщині.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У Сосницькій громаді через влучання дронів “Герань” пошкоджені приватні будинки.
У селі Любецької громади пошкоджені вікна в оселі – також унаслідок атаки БпЛА.
“Було влучання “гербери” по гаражному кооперативу в Городнянській громаді. Пошкоджений гараж і автівка – пожежу там загасили вогнеборці”, – зазначив Чаус.
За тиждень оборонці на Чернігівщині ліквідували 343 ворожих безпілотники. Майже 300 збили, решта були локаційно втрачені.
- 13 червня ворог вдарив безпілотником по Корюківському району на Чернігівщині. Пошкоджений приватний будинок.