Костянтинівка. Повзке просування ворога й загроза для поясу фортець

Противник у червні досягнув тактичних успіхів у районі Костянтинівки . Такий розвиток оперативної обстановки дозволяє припустити, що втрата міста – справа часу. Спробуємо розібратися, що відбувається на південному фланзі Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Дії противника на Костянтинівському напрямку не є чимось неосяжним – це вичавлювання військ 19-го корпусу Сил оборони з району Костянтинівки. Ці дії переслідують також дві супутні тактичні цілі – ліквідувати виступ Сил оборони Миколаївка – Червоне – Стінки – Подільське та прорив на ближні підступи до Дружківки вздовж річки Казенний Торець і по дорозі Володимирівка – Дружківка та одночасно – з боку Часового Яру.

Фото: https://deepstatemap.live

За умови успішних дій 3-ї армії агресора північніше Слов’янська командуванню УВ противника «Юг» нарешті вдасться сформувати ті самі сприятливі вихідні умови для проведення Слов'янсько-Краматорської наступальної операції.

Реклама

На південному фланзі агломерації поки що передові підрозділи 70-ї дивізії 18-ї армії противника прорвалися до східної околиці Віролюбівки, 3-го корпусу – до району Новодмитрівки, але на північному у ворога – без істотних досягнень.

Війська агресора діють двома тактичними групами – «Бахмут» та «Дзержинск» (по-нашому – «Торецьк», поділ – умовний, запропонований військовим оглядачем К.Машовцем).

ТГр «Бахмут» – 3-й армійський корпус УВ «Запад» без частини його сил (72-а омсбр, 1008-й, 1307-й, 1442-й полки територіальних військ, які свого часу були включені до складу 6-ї дивізії цього ж корпусу, 89-й танковий полк 6-ї дивізії, 10-й танковий полк 20-ї дивізії. На флангах діють 70-а дивізія з 18-ї армії УВ «Днепр», яка наступає у загальному напрямку Часів Яр – Дружківка, та 20-а дивізія 8-ї армії, яка діє на напрямках Софіївка – Райське та Русин Яр – Дружківка.

Наша розвідка каже, що ТГр давно не отримувала поповнень. Танкові полки застосовуються дивно – в першому ешелоні наступають мотострілецькі батальйони полків (по одному в кожному з полків), а танкові батальйони (по три в полку) на передок носа не показують, час від часу спостерігаються танкові вогневі групи по один-два танки, які, відстрілявши боєкомплект, зникають в тилу, якщо не згорять до цього моменту.

Фото: змі окупантів Армія окупантів

ТГр «Дзержинск» – переважно війська 8-ї армії, посилені тим, що було під руками у командирів (103-й мотострілецький полк 150-ї дивізії 8-ї армії, підрозділи 10-го танкового полку (ага, полк поділений між двома ТГр) 20-ї дивізії тієї ж армії, 4-а окрема мотострілецька бригада 3-ї армії, 54-й мсп 6-ї дивізії 3-го армійського корпусу, котрий фактично посилив побиті 103-й мсп та 10-й тп, 1194-й мсп територіальних військ 3-ї армії, 1219-й, 1436-й, 1465-й мсп територіальних військ 51-ї армії, 20-й і 155-й зведені стрілецькі полки ВМС, 77-й мсп 49-ї армії (зібраний з персоналу 7-ї військової бази противника в Абхазії і більше схожий на полкову тактичну групу). Час від часу тут маячать групи зі складу 78-го моторизованого полку спеціального призначення «Север-Ахмат» 42-ї дивізії 58-ї армії УВ «Днепр». Сам полк – точно не тут.

З нетипового: танкові батальйони також діють переважно своїми піхотними штурмовими підрозділами, танки використовуються спорадично та групами по дві-три машини.

Про полки територіальних військ: саме вони ведуть штурмові дії, саме через них поповнюються відповідні військові частини і загалом це полки, котрих російському військовому командуванню не шкода – броні там не має, бо не вистачало регулярним військам, а ціна життя «руського багатиря» – п’ятачок за пучок в базарний день.

Реклама

Спроби ворога захопити Костянтинівку почалися в серпні 2025 року після завершення боїв в районах Часового Яру та Торецька, містечок на північний схід та південний схід від Костянтинівки відповідно. Після 26 місяців боїв Часів Яр повністю не захоплений ще й сьогодні, між іншим.

Противник докладав весь цей час зусиль для здобуття панування у повітрі над тактичною зоною, використовуючи ці здобутки для інфільтрації груп піхоти та проведення штурмових дій дещо більшого розмаху.

Фото: facebook/ Генштаб Військовослужбовці ЗСУ

За 14 місяців наступальної кампанії окупанти просунулися приблизно на дев’ять км в напрямку Костянтинівки і перетнули межу міста лише в жовтні 2025, де зараз контролюють 12,69%.

Але впродовж червня противник наростив зусилля для захоплення та ліквідації Костянтинівсько-Дружківського району оборони, котрий утримує 19-й корпус Сил оборони. За певних умов розвитку обстановки ворог здатний успішно виконати цю задачу.

Командування УВ противника «Юг» зосереджує свої зусилля на лівому фланзі угруповання, завдаючи головний удар головними силами 8-ї армії та майже всім 3-м корпусом, які посилені набором сил і засобів, насмиканим з інших армій і навіть угруповань. Самий цей строкатий розсип і спонукав звести війська у дві ТГр. Зрозуміло, що розгром нашого 19-го корпусу окупанти спробують здійснити в два етапи – прорватися на околиці міста та без оперативної паузи інфільтрувати максимальну кількість піхоти до Костянтинівки, де зав’язати міські бої, вичавлюючи наших з району.

3-й корпус ТГр «Бахмут» противника, наступаючи в напрямку Ступочки – Костянтинівка, заглибився до східної частини міста, захопив південну частину Новодмитрівки, хоча контролює її не повністю. Частиною сил, наступаючи з рубежу Ступочки – Предтечине вздовж дороги Покровськ – Бахмут, передові групи 3-го корпусу прорвалися до південно-східної частини міста і просунулися до залізничної станції «Костянтинівка». Захопити станцію окупантам поки не вдається.

На правому фланзі смуги наступу 8-ї армії, де завдається головний удар, ТГр «Дзержинск» прорвалася одночасно на кількох ділянках до західної та центральної частин Костянтинівки і закріпилася там. Є прорив тактичної зони оборони 19-го корпусу в напрямку західної частини Костянтинівки. На напрямках Яблунівка – Степанівка та Іллінівка – Довга Балка просування ворога зупинене, а з Довгої Балки окупантів взагалі вибили.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Реклама

Оцінки К.Машовця показують, що бої за Костянтинівський район оборони увійшли до фінальної фази, адже ворог прорвався одночасно на кількох ділянках до міста, чим різко дестабілізував стійкість усієї системи оборони 19-го корпусу в цьому районі.

Якщо говорити про перспективи розвитку обстановки, то для Сил оборони вони виглядають складними. Якщо штурмовим групам противника вдасться, наступаючи назустріч одна одній, прорватися до Центрального міського ринку, то ситуація в Костянтинівці для 19-го корпусу стрімко погіршиться. Зараз між передовими групами 3-го корпусу та 8-ї армії – десь два км. Фізичною перешкодою для агресора є річка Кривий Торець, яку ворожим штурмовикам доведеться подолати. Якщо це їм вдасться, становище українських оборонців у центрі Констахи стане вкрай складним.

Суто з військово-наукової точки зору противник тактично нічого нового не демонструє. Окупанти діють стандартно, як і раніше в населених пунктах зі щільною забудовою та наявністю численних промислових зон. Так само противник діяв у Покровську, Куп'янську, намагається діяти в Лимані. Знову бачимо тиск на флангах для охоплення міста, прорив у житлову забудову окремих штурмових груп одночасно на кількох ділянках і напрямках, а потім – масова інфільтрація основної маси його штурмової піхоти саме через ці ділянки та райони.

Повністю зрозуміло, що в рамках літньої наступальної кампанії ворога у найближчі місяці слід очікувати різкої активізації бойових дій по всій дузі української оборони в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації (тобто на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Добропільському напрямках).

Читайте також Літня кампанія 2026: чому весняні плани Кремля провалилися і чого очікувати зараз

Для захоплення Костянтинівки противник зосередив головні сили армії та армійського корпусу, що свідчить про значущість цієї оперативної задачі. Ворог поповнив до 80% підрозділи, які беруть участь у штурмових діях у місті.

Фото: facebook/Окремий батальйон Вовки Да Вінчі Окремий батальйон Вовки Да Вінчі українська армія

Прогноз розвитку оперативної обстановки – Сили оборони залишать Костянтинівку до середини літа, але «Пояс фортець» противник до кінця року взяти не зможе. 3-й корпус ворога продовжить бої за Часів Яр та намагатиметься охопити Костянтинівку з північного сходу та півночі. Але українські війська нещодавно контратакували поблизу Часового Яру і зберігають контроль над Подільським і Миколаївкою, що віддаляє 3-й корпус від виконання його бойової задачі.

Спроби противника прорватися до Слов'янська на північному фланзі «поясу фортець» вказують на високий пріоритет цього напрямку в планах його військового командування, але успіхи – мінімальні, тому ворог пробує чогось досягти на південному фланзі, біля Костянтинівки. Всі ці оперативні дії та жонглювання напрямками – складові єдиного замислу.

Невдачі окупантів на Куп'янському напрямку та біля Лиману унеможливлюють проведення скоординованої операції по захопленню Слов'янська та ведення якихось притомних, принаймні тактичних дій в районах Куп'янська та Борової.

Сили оборони нещодавно провели контратаки біля Борової, що поставило командування УВ противника «Запад» перед вибором між утриманням позицій в районі поселення та продовженням наступу на північ і північний захід від Лимана.