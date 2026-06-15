Триває ліквідація наслідків масованого удару Росії по Україні. Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Роботи тривають на 6 локаціях. Понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучені в столиці до ліквідаційних заходів. Також прибули сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС.

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На жаль, у столиці загинули 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджені.

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Фото: Зоряна Стельмах Наслідки атаки на Київ у Дніпровському районі

Також пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

Фото: Мінкультури Кіностудія імені Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

У той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч - по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал". На місці досі працюють рятувальники.