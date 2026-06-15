​На кіностудії Довженка через атаку Росії знищена найстаріша костюмна колекція

У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу, там знищена костюмна колекція.

Про це повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу", - йдеться в повідомленні.

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Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", - наголосила Бережна.

Нагадаємо, в квітні кіностудію ім.Довженка внесли до списку Скарбів європейської кінокультури.