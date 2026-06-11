Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Людмила Монастирська виконала партію принцеси Турандот на закритті сезону Метрополітен-опера

Про це розповіла на своїй сторінці Facebook Світлана Мельник, дружина постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Андрія Мельника.

CultHub
Людмила Монастирська виконала партію принцеси Турандот на закритті сезону Метрополітен-опера
Анна Нетребко в ролі принцеси в опері «Турандот» у Королівському оперному театрі.
Фото: Camilla Greenwell

Для Монастирської ця роль має особливе значення, зауважила Мельник. У 2022 році вона дебютувала в образі Турандот на сцені Метрополітен-опери після того, як театр припинив співпрацю з росіянкою Анною Нетребко.

Оркестром диригувала Оксана Линів.

Після фінальної вистави сезону українські гості театру поспілкувалися із зірками Голлівуду — Сарою Джесікою Паркер та Метью Бродеріком, які були на показі.

Реклама

"На нас чекав справжній нью-йоркський сюжет-сюрприз. Ми опинилися в одній директорській ложі з легендарною зіркою "Сексу і міста" Сарою Джесікою Паркер та неповторним голлівудським актором Метью Бродеріком. Усі антракти ми проговорили разом. І були щиро вражені тим, наскільки вони підтримують Україну та як уважно стежать за подіями навколо нашої держави", — зазначила Світлана Мельник.

Світлана Мельник, Оксана Линів, Метью Бродерік, Сара Джесіка Паркер, Андрій Мельник на закритті сезону Метрополітан-опера
Фото: Фейсбук Світлани Мельник
Світлана Мельник, Оксана Линів, Метью Бродерік, Сара Джесіка Паркер, Андрій Мельник на закритті сезону Метрополітан-опера

Після завершення вистави Паркер і Бродерік відвідали гримерні артистів, де привітали Людмилу Монастирську, французького тенора Роберто Аланью, який виконував партію Калафа, та Оксану Линів. У неформальній атмосфері гості спілкувалися про мистецтво, Україну та роль культури в міжнародному діалозі:

"Лунали теплі слова, обійми, жарти, фотографії. І дуже багато слів підтримки Україні. Це були абсолютно щирі емоції, справжні усмішки та особлива людська радість, яку неможливо зіграти навіть на найкращій сцені світу. Сара Джесіка з чоловіком були у захваті від цієї атмосфери".

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies