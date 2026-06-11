Людмила Монастирська виконала партію принцеси Турандот на закритті сезону Метрополітен-опера

Для Монастирської ця роль має особливе значення, зауважила Мельник. У 2022 році вона дебютувала в образі Турандот на сцені Метрополітен-опери після того, як театр припинив співпрацю з росіянкою Анною Нетребко.
Оркестром диригувала Оксана Линів.
Після фінальної вистави сезону українські гості театру поспілкувалися із зірками Голлівуду — Сарою Джесікою Паркер та Метью Бродеріком, які були на показі.
"На нас чекав справжній нью-йоркський сюжет-сюрприз. Ми опинилися в одній директорській ложі з легендарною зіркою "Сексу і міста" Сарою Джесікою Паркер та неповторним голлівудським актором Метью Бродеріком. Усі антракти ми проговорили разом. І були щиро вражені тим, наскільки вони підтримують Україну та як уважно стежать за подіями навколо нашої держави", — зазначила Світлана Мельник.
Після завершення вистави Паркер і Бродерік відвідали гримерні артистів, де привітали Людмилу Монастирську, французького тенора Роберто Аланью, який виконував партію Калафа, та Оксану Линів. У неформальній атмосфері гості спілкувалися про мистецтво, Україну та роль культури в міжнародному діалозі:
"Лунали теплі слова, обійми, жарти, фотографії. І дуже багато слів підтримки Україні. Це були абсолютно щирі емоції, справжні усмішки та особлива людська радість, яку неможливо зіграти навіть на найкращій сцені світу. Сара Джесіка з чоловіком були у захваті від цієї атмосфери".