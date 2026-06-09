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Полтавський музей хоче викупити демонтований пам’ятник Булгакову в Києві

Монумент транспортують та встановлять на подвір’ї музею.

Полтавський музей хоче викупити демонтований пам’ятник Булгакову в Києві
пам'ятник Михайлу Булгакову, Київ
Фото: kashtan.media

Полтавський художній музей Віктора Бажана планує викупити в родини скульптора пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, який 4 червня 2026 року демонтували у Києві. 

Про це Суспільному розповів засновник музею Віктор Бажан.

"Пам'ятник планую викупити для того, аби зберегти його для наступних поколінь, а також зняти цю непосильну ношу з доньки скульптора, якій нині належить монумент. Мене бентежить, що зникає мистецька спадщина. Михайло Булгаков — відомий у всьому світі письменник, який перекладений багатьма мовами. Звісно, популяризувати чи прославляти Булгакова я не збираюся, це і заборонено законом. Тобто робити з пам'ятника експозицію я не буду. Планую просто залишити на збереження у дворику музею. Це є моя приватна територія", - пояснив Бажан.

За його словами, про вартість пам'ятника нині домовляються з родиною скульптора. Потім монумент транспортують та встановлять на подвір’ї музею.

  • Михайло Булгаков - письменник російського походження, народжений у Києві, де провів значну частину життя і де нині діє літературно-меморіальний музей у будинку, де він жив. 
  • Хоча його творчість тісно пов'язані з історією Києва, Булгаков не підтримував ідею української незалежності і негативно відгукувався про формування української державності та її лідерів. Український Інститут нацпам'яті наголошував, що використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.
  • 18 грудня 2025 року Київрада підтримала усунення з київських вулиць ще 15 об'єктів та окремих елементів, пов'язаних із Російською імперією та СРСР. Зокрема, - це пам'ятник Булгакову.
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