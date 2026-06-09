Полтавський художній музей Віктора Бажана планує викупити в родини скульптора пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, який 4 червня 2026 року демонтували у Києві.

Про це Суспільному розповів засновник музею Віктор Бажан.

"Пам'ятник планую викупити для того, аби зберегти його для наступних поколінь, а також зняти цю непосильну ношу з доньки скульптора, якій нині належить монумент. Мене бентежить, що зникає мистецька спадщина. Михайло Булгаков — відомий у всьому світі письменник, який перекладений багатьма мовами. Звісно, популяризувати чи прославляти Булгакова я не збираюся, це і заборонено законом. Тобто робити з пам'ятника експозицію я не буду. Планую просто залишити на збереження у дворику музею. Це є моя приватна територія", - пояснив Бажан.

За його словами, про вартість пам'ятника нині домовляються з родиною скульптора. Потім монумент транспортують та встановлять на подвір’ї музею.

Михайло Булгаков - письменник російського походження, народжений у Києві, де провів значну частину життя і де нині діє літературно-меморіальний музей у будинку, де він жив.