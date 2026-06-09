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“Ізоляція” представить перфоманс, присвячений Донецьку, на площі в Базелі

Подія відбудеться ввечері 15 червня на площі Messeplatz в межах Art Basel

CultHub
“Ізоляція” представить перфоманс, присвячений Донецьку, на площі в Базелі
Pulse Agglomerate у виконанні Рафаеля Лозано-Хеммера в 2024 році
Фото: Antimodular Studio

Pulse Agglomerate — біометричний меморіальний перформанс, у якому сто лампочок мерехтять у ритмі серцебиття мешканців Донецька, записаного у 2013 році в культурному центрі “Ізоляція”.

Ці серцебиття були вперше записані всередині інсталяції Рафаеля Лозано-Хеммера Pulse Room в культурному центрі “Ізоляція” в Донецьку. Відвідувачі клали руки на циліндричні датчики, їхній пульс записувався і передавався найближчій лампі — та починала блимати саме в ритмі серця. Кожен новий запис зсував попередні вздовж ґрати, створюючи живий, мінливий архів людської присутності.

У 2014 році, незадовго до російського вторгнення в Донецьку область і подальшого перетворення центру на місце катувань, комп'ютер із цими записами було повернуто художнику. Тепер ці серцебиття знову пульсуватимуть під час меморіальної процесії у виконанні української мисткині Марії Куліковської.

Рафаель Лозано-Хеммер (нар. 1967, Мехіко) — мексикансько-канадський медіахудожник, відомий масштабними інтерактивними інсталяціями на перетині архітектури, перформансу і технологій. Його “антипам'ятники” потребують участі глядачів — часто збираючи біометричні дані, як-от відбитки пальців або серцебиття, — щоб створювати динамічні колективні образи. Перший художник, який представляв Мексику на Венеційській бієнале (2007). Лауреат двох премій BAFTA за інтерактивне мистецтво, “Золотої Ніки” Prix Ars Electronica та премії генерал-губернатора у галузі візуального та медіамистецтва. Роботи зберігаються у MoMA, Tate та SFMOMA.

Марія Куліковська (нар. 1988, Керч, Крим, Україна) — українська мультимедійна та перформанс-художниця, архітекторка, дослідниця і лекторка. Двічі змушена була рятуватися втечею: спочатку з Криму у 2014-му після анексії Росією, потім з Києва у березні 2022-го після повномасштабного вторгнення. Її творчість досліджує вразливість тіла перед обличчям війни, влади і кордонів, відкриваючи простір для феміністичних і квір-дискурсів. У 2012 році в Донецьку вона створила Homo Bulla для фонду ІЗОЛЯЦІЯ — три прозорі мильні скульптури, відлиті з її тіла, які мали поступово розчинитися у землі, ставши одним із найвпізнаваніших символів ІЗОЛЯЦІЇ. Ці скульптури, разом із роботою Army of Clones, пізніше використовувались російськими окупантами для навчальних стрільб. Засновниця «Квітів демократії» (2015), співзасновниця Школи політичного перформансу (2017) та ініціаторка GARAGE33 у Києві (2019). Виставлялась у Saatchi Gallery (Лондон), Neue Nationalgalerie (Берлін), Albertina Modern (Відень) та Ludvig Museum (Будапешт).

Перформанс представлений фондом “Ізоляція” (Київ) у співпраці з Atelier Lozano-Hemmer (Монреаль), галереєю Max Estrella (Мадрид) та bitforms gallery (Нью-Йорк) з нагоди цифрової виставки мистецтва Zero 10 на Art Basel.

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