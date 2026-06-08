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Канадська письменниця українського походження Марія Рева отримала нагороду Amazon Canada за дебютний роман

Відзнакою Amazon Canada First Novel Award 2026 нагороджено за книгу Endling, повідомляє Суспільне Культура з посиланням на The Walrus.

CultHub
Канадська письменниця українського походження Марія Рева отримала нагороду Amazon Canada за дебютний роман
Авторка роману Марія Рева
Фото: Марія Рева/Суспільне Культура

"Письменникам, які починають працювати над своїм першим романом, я б порадила ставитися до цього як до марафону. Це, ймовірно, займе роки, і це буде психологічно важко. Будуть моменти, коли вам справді захочеться здатися... Тож прислухайтеся до цього моменту і просто продовжуйте", — сказала Рева виданню CBC Books.

Щорічна премія відзначає найкращий дебютний канадський роман року. Рева отримала грошову винагороду в розмірі 60 000 доларів, яку вручають Amazon.ca та The Walrus.

"Endling — витончений, багатошаровий та блискучий твір: кумедний, похмурий, винахідливий, дивовижний, чесний — і дивний, що, мабуть, найкращий комплімент з усіх. “Чи здатна вигадка подолати реальність?” — запитує Endling і показує нам, що відповідь — однозначне так", — сказала суддя категорії Енн Флемінг.

Роман Endling — дебют Реви, що вийшов у видавництві Knopf Canada. За сюжетом, головна героїня, біологиня Єва живе у своїй мобільній лабораторії. Вона намагається розводити рідкісних равликів в українських лісах. Однак її родина прагне, щоб вона осіла та завела сім'ю. Але вони не знають, що Єва й так зустрічається з багатьма чоловіками, щоб ті фінансували її роботу.

Марія Рева — канадська письменниця українського походження. Вона народилася і жила в Херсоні до семи років, а у 1997-му переїхала з родиною до Канади й виросла у Ванкувері, Британська Колумбія.

Найбільш відома збіркою оповідань Good Citizens Need Not Fear. Вони базуються на сімейних історіях життя в Україні радянських часів. Її твори публікували в журналах The Atlantic, McSweeney's та антології Best American Short Stories.

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