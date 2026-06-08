Ізраїльський режисер екранізує “Пікнік на льоду” Андрія Куркова

Ізраїльський режисер Арі Фольман зніме повнометражний фільм за романом Андрія Куркова “Пікнік на льоду” Про це повідомляє Chytomo з посиланням на галузеве американське медіа "Variety".

Проєкт створюється у копродукції німецької компанії bildundtonfabrik (btf) та Anonymous Content. Йдеться, що режисер у фільмі використає свою фірмову кінематографічну мову з елементами анімації.

Арі Фольман відомий анімаційно-документальним фільмом “Вальс з Баширом” (2008), який був номінований на “Оскар”. Його роботи часто поєднують анімацію з документальним стилем і досліджують теми пам’яті, війни та травматичного досвіду. Фольман вважається одним із найвпливовіших авторів у сучасній авторській анімації.

Сам письменник також повідомив, що акторка Марія Бакалова зіграє роль Ніни — головного жіночого персонажа в екранізації роману “Пікнік на льоду”.