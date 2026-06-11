Посольство України в Бельгії та Люксембурзі вимагає скасувати виступ Анни Нетребко

Посольство України в Бельгії та Великому Герцогстві Люксембург висловило занепокоєння через виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Люксембурзькій філармонії, запланований на 15 червня 2026 року.

Про це повідомляє Українська Правда. Життя ж посиланням на заяву дипломатичної установи.

Росія протягом багатьох років використовує культуру як інструмент міжнародного впливу, а під час повномасштабної війни проти України будь-які публічні виступи представників російського культурного істеблішменту не можуть розглядатися поза цим контекстом, зазначається в заяві посольства.

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Окремо посольство звертає увагу на зв'язки Нетребко з політичним керівництвом РФ у попередні роки, зокрема її участь у державних культурних ініціативах і публічну підтримку російської влади в минулому. На думку української сторони, це створює додаткові етичні й репутаційні ризики для культурних інституцій, які приймають такі виступи.

"Вона висловлювала підтримку Володимиру Путіну під час його президентських кампаній, отримувала від нього державні нагороди та брала участь в ініціативах, що просувають державні культурні наративи Росії", – наголошують в посольстві.

Дипломати наголошують, що під час війни, коли Росія продовжує атаки на українські міста та культурну спадщину, участь артистів, які не висловили чіткої позиції щодо дій своєї держави, сприймається в Україні як чутливе й травматичне питання.

Посольство повідомило, що поінформувало про свою позицію відповідні органи влади Люксембургу та закликало переглянути обставини проведення події. При цьому Україна подякувала за підтримку, яку Люксембург надає в умовах війни, і підкреслила важливість дотримання принципів відповідальності та міжнародного права.

Раніше у Лондоні під будівлею Королівської опери зібралося кілька сотень протестувальників. Вони вимагали скасувати концерти російської оперної співачки Анни Нетребко після того, як організатори проігнорували ці заклики.

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 року має також громадянство Австрії, де живе нині. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії". У 2022 році під тиском своїх європейських агентів оприлюднила антивоєнний стейтмент, сподіваючись на продовження своєї кар'єри в Європі.

У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні. Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через її зв'язок з Кремлем.

Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".

Втім, вже восени 2022 року Нетребко продовжувала виступати у Європі та світі.

У лютому 2025 року Анна Нетребко мала виступ на гала-концерті з Palm Beach Opera у Флориді. Це був її перший виступ в Сполучених Штатах за понад пʼять років.

Востаннє російська оперна співачка з'являлася на американській сцені до пандемії, у 2019 році. Протягом майже двох десятиліть вона була примадонною Метрополітен-опери.