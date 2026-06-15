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У польському перекладі виходить збірка Сергія Жадана “Постійне місце проживання”

Книгу, яка в перекладі отримала назву "Бої без правил", презентує видавництво Warsztaty Kultury.

CultHub
У польському перекладі виходить збірка Сергія Жадана “Постійне місце проживання”
Обкладинка польського видання збірки
Фото: Warsztaty Kultury

Збірка обʼєднує вірші, написані від 1993 до 2020 року, а також коротку прозу. Тексти були вибрані автором, а переклад здійснила люблінська поетка, культурна дослідниця та публіцистка Александра Зіньчук, повідомляє Польське радіо.

Раніше книга була опублікована українською мовою видавництвом ist publishing під назвою “Постійне місце проживання”. Книжка присвячена Харкову і містить графічні роботи і вірші, що були відібрані художником Павлом Маковим і письменником Сергієм Жаданом.

“Ця книжка мене дуже захопила, – розповідає Александра Зіньчук. – Вона була надзвичайно красивою як мистецький артефакт, але також цікавою завдяки продуманому авторському вибору самого поета — текстів, пов’язаних із місцем проживання, яке любиш, де з’являється тема батьківщини, де водночас присутні рух і подорож. Ці мотиви повертаються знову і знову, але є й тема місця, близького серцю”.

На думку Зінькевич, “в час розпорошення, великих міграцій, втечі від війни, коли безліч людей знову шукають своє місце, важливо поставити собі запитання: що означає дім?”

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