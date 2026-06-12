Театральний фестиваль у Вільнюсі відкриють перфомансом української хореографки

Sirenos – ключовий фестиваль Литва у перформативних мистецтвах. складається з двох частин: показів литовських вистав для міжнародних продюсерів (-ок) і програмерів (-ок) театральних фестивалів, а також міжнародної платформи, де представлені вистави з інших країн. У 2026 році Sirenos об'єднаний темою “Театр як втеча”.

“Ми живемо в часи, коли війни, дезінформація, теорії змови та безперервний потік поганих новин стали частиною повсякдення. Коли реальність стає апокаліптично нестерпною, багато хто з нас шукає притулку в мистецтві. Театр унікальний тим, що ми переживаємо його спільно, разом шукаємо однодумців та світи, у які можна втекти на годину-дві, повертаючись, можливо, дещо зміненими”, — ділиться Крісте Агота Саве, креативна директорка Sirenos.

Створений за підтримки Cité internationale des arts та La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, перформанс The Trap досліджує психологічні й емоційні пастки, з якими стикаються люди в кризові часи. Костюм перформерки — кокон-”друга шкіра”, з якого виходять довгі смуги тканини — переплітається з навколишніми предметами, втілюючи стан фізичного та психологічного ув'язнення.

У своїх роботах Rita Lira поєднує сучасний танець, перформанс, візуальне мистецтво та роботу з документами, досліджуючи теми ментальних пасток, циклічності, а також тілесного досвіду війни та вимушеного переселення.

Показ відбудеться за підтримки Українського інституту 1 жовтня 2026 року о 18:00 в MO muziejus у Вільнюсі.