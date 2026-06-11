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Макрон офіційно запросив Зеленського на саміт "Великої сімки"

Участь Президента має допомогти "відновити консенсус щодо підтримки України".

Макрон офіційно запросив Зеленського на саміт "Великої сімки"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Франції Емманюель Макрон у середу оголосив список лідерів, запрошених взяти участь у якості гостей під час проведення в Евіані саміту "Великої сімки".

Як пише Le Monde, до глав держав та урядів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Великої Британії долучаться представники Єгипту, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та України.

За словами Макрона, Президент Володимир Зеленський приїде на саміт, який розпочнеться наступного вівторка, для "відновлення консенсусу щодо підтримки України". Йдеться про подолання розбіжностей, які виникають між США та європейськими державами щодо урегулювання російсько-української війни.

Окрім України, G7 говоритиме про блокування Ормузької протоки, партнерство півночі та півдня, глобальні політичні та економічні дизбаланси, а також питання кібербезпеки. 

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