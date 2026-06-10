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Тетяна Філевська стала новою заступницею Міністра культури України

До цього вона працювала креативною директоркою Українського інституту.

Тетяна Філевська стала новою заступницею Міністра культури України
Міністерство Культури України
Фото: Міністерство Культури України

На посаду заступника Міністра культури України призначили Тетяну Філевську, колишню креативну директорку Українського Інституту.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Тетяна Бережна та Тетяна Філевська
Фото: Тетяна Бережна у Фейсбук
Тетяна Бережна та Тетяна Філевська

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Тетяна Філевська відповідатиме за міжнародну співпрацю, культурну дипломатію та розвиток креативних індустрій.

"Вона понад двадцять років працює у сфері культури, реалізовує міжнародні культурні проєкти, займається дослідженням українського мистецтва, зокрема спадщини Казимира Малевича, та розвитком культурної дипломатії України у світі", - зазначила Бережна.

До призначення, Тетяна Філевська працювала креативною директоркою Українського інституту.

Таким чином, команда заступників Міністерства культури повністю сформована. 

"Попереду багато спільної роботи — від розвитку культурної дипломатії та міжнародних партнерств до захисту культурної спадщини, цифровізації культури, підтримки українських митців, культурних інституцій і креативного підприємництва", - заявили міністерка культури.

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