Головне за неділю, 24 травня: наслідки ракетної атаки на Київ, понад 170 боєзіткнень, вибух авто в Одесі

Бойові дії на Донеччині, 173 бойові зіткнення, ворожі обстріли, затримання мародера у столиці. Яким запам’ятається 1551-й день повномасштабної війни.

Порятунок людини на місці атаки на Київ, 14 травня

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 травня на фронті від початку доби відбулося 173 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули.

За словами президента, на місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та комунальні служби.

"Дякую всім нашим службам, які зараз працюють на місцях нічних російських ударів. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Всі діють максимально ефективно, враховуючи масштаби атаки та її наслідки: близько 100 людей постраждали по країні, ще чотири, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони України та безперебійних поставок озброєння від партнерів.

У Києві постраждали всі райони. Загинули щонайменше двоє людей. Станом на 20:25 кількість постраждалих збільшилася до 86. Серед них троє дітей.

У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє із них — у тяжкому стані.

46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовані на 40 локаціях.

Україна наполягає на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН і ОБСЄ через масований російський обстріл Києва.

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки в Києві зазнали пошкоджень провідні культурні інституції столиці. Серед пошкоджених Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Серед пошкоджених об’єктів:

Національний художній музей України

Національна філармонія України

Національна музична академія України

Національний центр "Український дім"

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Київська опера

Значних пошкоджень також зазнав Національний музей "Чорнобиль". Постраждали окремі пам’ятки архітектури – Контрактовий дім і Поштова станція.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України.

"Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента", – наголосила Бережна.

Поліція Києва затримала чоловіка, якій обкрадав пошкоджені після російського масованого обстрілу квартири на Подолі.

"Сьогодні, внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері у квартирах. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників", – повідомили у поліції столиці.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Приморському районі Одеси як теракт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Інцидент стався пізно ввечері 23 травня. Постраждали двоє людей, які перебували в салоні.

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення. Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», - повідомила пресслужба обласного управління СБУ.

