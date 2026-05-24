У Києві поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав пошкоджені внаслідок обстрілу квартири

Поки люди перебували в укриттях, зловмисник проникав до пошкоджених осель 

Фото: поліція Києва

Поліція Києва затримала чоловіка, якій обкрадав пошкоджені після масованого обстрілу РФ квартири на Подолі.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Сьогодні, внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері у квартирах. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників", – ідеться у повідомленні.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Слідчі дії тривають.

