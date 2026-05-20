На компенсацію пільгового проїзду виділили майже 875 мільйонів гривень.

У Києві право на пільговий проїзд мають близько 1,1 мільйона жителів.

Про це ідеться на сайті КМДА.

Цього року міська влада заклала у бюджеті майже 875 мільйонів гривень, щоб покрити витрати на проїзд пільговиків. Із цієї суми 181,7 мільйона гривень спрямували на поїздки учнів, студентів та курсантів. Найбільшою групою серед пільговиків є пенсіонери — їх у місті налічують понад 570 тисяч.

Безплатно користуватися громадським транспортом також можуть:

учасники бойових дій та прирівняні до них громадяни;

люди з інвалідністю усіх трьох груп та діти з інвалідністю;

чорнобильці;

кияни, які доглядають за людьми чи дітьми з інвалідністю I групи.

При цьому держава вже багато років не повертає місту гроші за безкоштовні поїздки пільговиків, хоча сама гарантує це право на рівні закону, зауважили в КМДА. Ще у травні 2021 року Київрада просила уряд та Верховну Раду компенсувати ці витрати з державного бюджету, проте столиця й досі змушена самостійно виділяти на це сотні мільйонів гривень щороку.

Ситуацію ускладнює й те, що вартість проїзду в Києві залишається незмінною з 2018 року попри суттєве подорожчання пального, електрики та запчастин. Зараз міський транспорт працює лише завдяки мільярдним дотаціям із бюджету Києва, які цьогоріч сягнули 12 мільярдів гривень, заявила міська державна адміністрація.

Наразі у столиці розробляють нові тарифи на проїзд. Фахівці враховують актуальні ціни на промислову продукцію, енергоносії та рівень зарплат. Електронні обговорення цього питання триватимуть до 1 червня.