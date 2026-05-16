Кличко повідомив, що Київ цього року виділив 574 млн грн на відновлення пошкодженого житла

Місто виплачує по 10 тисяч гривень кожній постраждалій родині. По 40 тисяч – одноразово тим, в кого сильно пошкоджене житло.

Мер Віталій Кличко на місці трагедії
Фото: Зоряна Стельмах

Мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», що місто робить все, аби підтримати людей, які постраждалі від масованих атак агресора на столицю, передає КМДА.

«Після атаки 14 травня в районах, де сталося найбільше пошкоджень, були, як зазвичай, оперативно організовані штаби для допомоги постраждалим мешканцям», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що місто виплачує по 10 тисяч гривень кожній постраждалій родині. По 40 тисяч – одноразово тим, в кого сильно пошкоджене житло і в ньому не можна мешкати.

«А далі цим родинам виплачуємо по 20 тисяч гривень на оренду житла, поки їх будинок відновлюють. Пропонує столиця і житло в маневреному фонді, але зазвичай люди відмовляються. Щоб знімати квартиру в своєму районі», – наголосив Кличко.

Він повідомив, що загалом від початку війни в столиці різного ступеня пошкоджень зазнали майже 3 100 житлових будинків.

«Ми максимально допомагаємо людям в цій ситуації. Відновлюємо житло. Загалом від початку повномасштабної війни в столиці різного ступеня пошкоджень зазнали майже 3 100 житлових будинків. Десь можуть бути вибиті вікна, інші, не такі суттєві пошкодження, які швидше усувають. А є будинки, їх менше, де значні руйнування. Із найбільш пошкоджених місто відновило, фактично відбудувало, 30 будинків. І в понад 30-ти тривають роботи. Хоча ресурсів на це потрібно чимало. Цього року на відновлення пошкодженого житла Київ виділив 574 млн грн», – повідомив Віталій Кличко.

