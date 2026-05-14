Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаКиїв

Київрада має підтримати виділення 9 млрд грн на підготовку до зими та заходи плану енергостійкості

Із бюджету міста виділять 1 млрд 250 млн грн на закупівлю тепло-технічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

Київрада має підтримати виділення 9 млрд грн на підготовку до зими та заходи плану енергостійкості
Фото: Вікіпедія

Сьогодні,14 травня, Київрада має ухвалити рішення та спрямувати ще понад 9 млрд грн на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці. 

Як пише мер міста Віталій Кличко, із цих грошей із бюджету міста виділять 1 млрд 250 млн грн Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури на закупівлю тепло-технічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

За словами Кличка, Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду.  Зокрема майже дві тисячі житлових будинків вже стали енергонезалежними.

Столиця також має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 млрд грн. Також є домовленість про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою.

Також на розгляд Київради сьогодні винесуть офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Це звернення потрібне, щоб формалізувати, закріпити домовленості.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies