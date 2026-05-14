Київрада має підтримати виділення 9 млрд грн на підготовку до зими та заходи плану енергостійкості

Сьогодні,14 травня, Київрада має ухвалити рішення та спрямувати ще понад 9 млрд грн на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці.

Як пише мер міста Віталій Кличко, із цих грошей із бюджету міста виділять 1 млрд 250 млн грн Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури на закупівлю тепло-технічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

За словами Кличка, Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Зокрема майже дві тисячі житлових будинків вже стали енергонезалежними.

Столиця також має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 млрд грн. Також є домовленість про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою.

Також на розгляд Київради сьогодні винесуть офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Це звернення потрібне, щоб формалізувати, закріпити домовленості.