Київ замовив проєкт протиаварійних робіт прогонів мосту Патона

Тендер спрямований на створення проєкту поточного протиаварійного ремонту і не є підготовкою до ремонту капітального.

Підрядником став “Інститут імені Шимановського”, який нещодавно заявив про критичний стан столичного мосту.

Влада Києва замовила проєктування протиаварійних робіт з відновлення металоконструкцій прогонових будов для безпечної експлуатації мосту імені Патона через Дніпро. Про це стало відомо з результатів закупівлі в системі Prozorro. Замовником робіт стало КП “Київавтошляхміст”.

Проєктування здійснить ТОВ “Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського”, який був єдиний учасником торгів. Підприємство виконає роботи за 2,235 млн грн упродовж чотирьох місяців.

Як пояснили LB.ua в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, завданням цього тендеру є створення проєкту протиаварійних робіт в рамках поточного утримання об'єкта. Саме КП “Київавтошляхміст” є балансоутримувачем споруди мосту Патона. Але цей тендер не є підготовкою до капітального ремонту мосту.

“Капітальний ремонт (реставрація з пристосуванням) – це окремий напрям робіт. На початку повномасштабного вторгнення функції замовника робіт реставрації з пристосуванням мосту Патона були передані державі. Станом на сьогодні опрацьовується питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту”, – пояснили в Дептрансі КМДА.

Нагадаємо, в березні цього року Національна академія наук України з посиланням на гендиректора Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського заявила про те, що столичний мості імені Патона перебуває в аварійному стані і потребує негайної реставрації. На думку фахівців, міст потребує ремонту з таких напрямків: підсилення головних балок опори №25; ремонт проміжних опор №11 та №21; ремонт або заміна поперечних балок; ремонт в'язів прогонових будов; ремонт стовпів освітлення та перил; заміна деформаційних швів.

Міст імені Є.О.Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. З того часу ремонт мосту відбувався лише на окремих ділянках. Часткова реконструкція відбулася в 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії.