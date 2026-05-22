Київ

У КМДА заперечили заборгованість перед “Автострадою” за будівництво метро і ремонт доріг

Раніше засновник ГК “Автострада” Максим Шкіль повідомив про заборгованість бюджету по проєктах у Києві на понад 1 млрд грн.

ремонт Харківського шосе
Фото: Autostrada

КП “Київський метрополітен” та КК “Киїавтодор” заперечили інформацію про заборгованість по платежах перед їхнім підрядником ТОВ ГК “Автострада”. Про це йдеться у відповіді на запит LB.ua

Інформацію про суттєві борги бюджетних платників за підряди, які виконує “Автострада”, раніше оприлюднив засновник цієї групи компаній Максим Шкіль на своїй сторінці в соцмережах. Пізніше він видалив допис, проте цифри з його заяви зафіксували різні видання.

Засновник компанії заявив про 6 млрд грн боргів бюджету і стверджував, що через це ремонти можуть зупинитися. Зокрема, Шкіль повідомив про заборгованість за проєктами у Києві – на понад 1 млрд грн. Із цієї суми близько 600 млн грн припадає на роботи, пов’язані з метро, решта – на Харківське шосе та Чернігівську розв’язку, – цитує бізнесмена український Forbes.

Від бюджету Києва “Автострада” має чинний підряд на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метро (метро на Виноградар), тендер на який компанія виграла в серпні 2024 року. Замовник робіт КП “Київський метрополітен” повідомив LB.ua, що станом на 21.05.2026 у підприємства відсутня заборгованість перед ТОВ “ГК “Автострада””. Загалом за час виконання робіт “Автострадою” по цій ділянці сплачено 1,591 млрд грн

У КК “Київавтодор”, який є замовником капремонту Харківського шосе і капремонту шляхопроводу в складі транспортної розв'язки біля метро “Чернігівська”, також повідомили, що заборгованість по цих об'єктах перед підрядником відсутня.

Нагадаємо, в вересні 2025 року Київ замовив капремонт Харківського шосе за 1,3 млрд грн, а загальна сума підрядів, які “Автострада” виграла у замовників з бюджету Києва, перевищила 18 млрд грн.

