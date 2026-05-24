Генштаб ЗСУ: Уже 173 бої зафіксували на фронті

Станом на 22:00 24 травня відбулися 173 бойові зіткнення на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів - скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, повідомило командування.

На Північно-Слобожанському і Курському сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.

На Куп’янському наступальних дій противника не зафіксували.

На Лиманському українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.

На Слов’янському Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському відбулась одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідувалио 50 окупантів і 15 поранені; знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районі Тернового.

На Гуляйпільському відбулися 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне. Наразі тривають два боєзіткнення. На Оріхівському напрямку були три ворожі атаки в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.