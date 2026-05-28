​Майже 40% українців відвідують культурні заходи раз на пів року або рідше, - опитування

Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше, найчастіше це - кінотеатри.

Про це йдеться в дослідженні "Культура в Україні" агенції Research.ua, яке було презентоване Міністерством культури, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, на запитання про частоту відвідування таких заходів, 37% відповіли, що відвідують їх раз на пів року або рідше, 26% – один раз на декілька місяців, 30% – раз на місяць, або частіше, а 7% зазначили, що не відвідують культурних заходів.

Реклама

Серед основних джерел новин про культуру у 2025 році були соціальні мережі (75%) та месенджери (65%), зокрема: Телеграм є джерелом новин про культуру для 58% опитаних, Facebook – 51%, Instagram – 46%, YouTube – 42%.

Серед найпопулярніших форматів культурних заходів: кінотеатри (66% респондентів), музичні концерти (42%) і театральні вистави (40%).

Стосовно бар’єрів для відвідування культурних заходів: нестача коштів (54% респондентів), брак часу (42%), відсутність заходів поблизу (26%) і відсутність компанії (17%).

Соцопитування було проведено 22-30 грудня 2025 року методом онлайн-інтерв’ю; вибірка 2000 респондентів; опитували доросле міське населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.