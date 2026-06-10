Трамп і Моді можуть провести першу зустріч після конфлікту

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на саміті лідерів "Великої сімки" наступного тижня. Це буде їхня перша особиста зустріч після конфлікту навколо Пакистану рік тому.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на офіційних осіб в Нью-Делі.

Очікується , що два лідери відвідають саміт G-7, який відбудеться 15-17 червня у Франції. Офіційна двостороння зустріч ще не оголошена.

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У лютому 2025 року Моді був одним із перших лідерів, які відвідали Трампа в Білому домі після того, як президент США вступив на посаду, але відносини зіпсувалися через кілька місяців після коротких військових зіткнень між Індією та Пакистаном. Трамп неодноразово стверджував, що допоміг укласти припинення вогню між двома країнами, водночас Нью-Делі це спростовує. Відтоді президент США встановив міцні особисті зв'язки з лідерами Пакистану.

Моді та Трамп не зустрічалися особисто з минулого року, але протягом останніх місяців кілька разів розмовляли телефоном, намагаючись відновити зв'язки.

Як повідомляють джерела видання, зустріч Трампа і Моді навряд чи призведе до значного прориву. Проте лідери зможуть налагодити відносини після конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо під час триденного візиту до Індії минулого місяця назвав країну одним із « найважливіших стратегічних партнерів » США.