«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСвіт

Трамп і Моді можуть провести першу зустріч після конфлікту

Президент США та прем'єр-міністр Індії, ймовірно, зустрінуться на саміті "Великої сімки".

Трамп і Моді можуть провести першу зустріч після конфлікту
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на саміті лідерів "Великої сімки" наступного тижня. Це буде їхня перша особиста зустріч після конфлікту навколо Пакистану рік тому.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на офіційних осіб в Нью-Делі.

Очікується , що два лідери відвідають саміт G-7, який відбудеться 15-17 червня у Франції. Офіційна двостороння зустріч ще не оголошена.

Реклама

У лютому 2025 року Моді був одним із перших лідерів, які відвідали Трампа в Білому домі після того, як президент США вступив на посаду, але відносини зіпсувалися через кілька місяців після коротких військових зіткнень між Індією та Пакистаном. Трамп неодноразово стверджував, що допоміг укласти припинення вогню між двома країнами, водночас Нью-Делі це спростовує. Відтоді президент США встановив міцні особисті зв'язки з лідерами Пакистану.

Моді та Трамп не зустрічалися особисто з минулого року, але протягом останніх місяців кілька разів розмовляли телефоном, намагаючись відновити зв'язки. 

Як повідомляють джерела видання, зустріч Трампа і Моді навряд чи призведе до значного прориву. Проте лідери зможуть налагодити відносини після конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо під час триденного візиту до Індії минулого місяця назвав країну одним із « найважливіших стратегічних партнерів » США.

  • Індійський реєстратор суден Register of Shipping заявив про запобігання понад 200 випадкам порушення санкційних пакетів шляхом скасування дозвольної документації для танкерів та інших кораблів тіньових флотів Росії та Ірану.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies