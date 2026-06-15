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Голова МЗС: Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії

Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.

Голова МЗС: Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна ініціює усі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській Лаврі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.  

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну. Від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", - написав Сибіга у фейсбуці.

Він зазначив, що МЗС  ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді.

"Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", - наголосив Сибіга. 

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