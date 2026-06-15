"Знищуючи українську культурну спадщину, агресор намагається стерти історичну памʼять і завдає удару по надбанню всього людства".

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври – обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє МЗС.

Це культурний об'єкт, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року, святиню України та безцінну частину культурної спадщини людства.

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“Також рішуче засуджуємо атаки у Києві на Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", Національний палац мистецтв "Україна" та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого; на Будинок органної і камерної музики в Дніпрі та на Харківський художній музей”, – йдеться у пресрелізі.

Нацкомісія також обурена обстрілом Національної кіностудії імені Довженка, унаслідок якого знищено найстарішу костюмну колекцію України.

“Росія вкотре демонструє повну зневагу до людського життя, міжнародного права та цінностей, які обʼєднують цивілізований світ. Знищуючи українську культурну спадщину, агресор намагається стерти історичну памʼять і завдає удару по надбанню всього людства”, – додали у комісії.

Нацкомісія закликала міжнародну спільноту припинити толерувати ці злочини, посилити політичний, економічний та правовий тиск на державу-агресора та вжити рішучих заходів для якнайшвидшого припинення російської агресії.

“Вимагаємо жорсткої та чіткої реакції керівництва Секретаріату ЮНЕСКО, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Чекаємо невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО на атаковані об'єкти культурної спадщини для фіксації пошкоджень та надання об'єктивної та неупередженої оцінки наслідків чергового цинічного російського злочину”, – зазначено у пресрелізі.

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