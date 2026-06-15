​Ігнат: нічний обстріл України схожий на атаку 2 червня, але замість "Калібрів" ворог застосував "Іскандери"

"Щодо збитих цілей, то поки що проблемним напрямком залишається протидія балістиці".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що масована російська атака на Україну в ніч проти понеділка за своїм характером та масштабом нагадує обстріл 2 червня.

Про це він сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Ця атака дуже схожа на обстріл 2 червня - буквально довелося змінити лише деякі цифри. Відмінність полягає в тому, що цього разу не було крилатих ракет "Калібр", натомість ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К"", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що Росія випустила по Україні 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Серед ракет були протикорабельні "Циркони", запущені з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400, які також застосовуються як балістичні цілі, 30 крилатих ракет Х-101, а також крилаті ракети "Іскандер-К".

Крім того, противник використав 611 ударних безпілотників різних типів.

"Щодо збитих цілей, то для нас, на жаль, проблемним напрямком і надалі залишається протидія балістичним ракетам", - сказав Ігнат.