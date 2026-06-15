​Ігнат: нічний обстріл України схожий на атаку 2 червня, але замість "Калібрів" ворог застосував "Іскандери"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що масована російська атака на Україну в ніч проти понеділка за своїм характером та масштабом нагадує обстріл 2 червня.
Про це він сказав у телеефірі, передає Укрінформ.
"Ця атака дуже схожа на обстріл 2 червня - буквально довелося змінити лише деякі цифри. Відмінність полягає в тому, що цього разу не було крилатих ракет "Калібр", натомість ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К"", - пояснив Ігнат.
Він зазначив, що Росія випустила по Україні 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Серед ракет були протикорабельні "Циркони", запущені з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400, які також застосовуються як балістичні цілі, 30 крилатих ракет Х-101, а також крилаті ракети "Іскандер-К".
Крім того, противник використав 611 ударних безпілотників різних типів.
"Щодо збитих цілей, то для нас, на жаль, проблемним напрямком і надалі залишається протидія балістичним ракетам", - сказав Ігнат.
- Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на 10:20 відомо про пʼятьох загиблих (четверо в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах, пʼята людина померла після госпіталізації) та 35 поранених у Києві. Зокрема – вагітна і двоє дітей.
- Є жертви й в Харкові – це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару. Є також працівники ДСНС, які отримали поранення.
- У Києві ушкодження майже в усіх районах. Серед пошкоджених обʼєктів – Києво-Печерська лавра, "Мистецький Арсенал", кіностудія Довженка. Також в.о. ректора КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка повідомив, що постраждала одна з будівель університету.