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ЦПД: YouTube видаляє рекламу російського заводу “Алабуга” з виробництва дронів

Особлива економічна зона “Алабуга” в Татарстані є ключовою частиною російської воєнної машини, де розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників типу Shahed/Герань.

ЦПД: YouTube видаляє рекламу російського заводу “Алабуга” з виробництва дронів
Іранські баражуючі боєприпаси "Shahed-136"
Фото: mil.in.ua

YouTube розпочав видалення відео та каналів, які рекламують російський завод з виробництва безпілотників “Алабуга”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наразі відомо, що з платформи вже видалили щонайменше 61 відео проєкту “Алабуга Політех”, а також, ймовірно, заблокували сам офіційний канал “Алабуги”.

Особлива економічна зона “Алабуга” в Татарстані є ключовою частиною російської воєнної машини. Саме тут розгорнуто масштабне виробництво ударних безпілотників типу Shahed/Герань, якими окупанти майже щодня атакують українські міста, спричиняючи загибель людей і руйнування.

З метою масштабування виробництва зброї терору Кремль переходить усі межі моралі і міжнародного права та розгорнув цинічну кампанію з вербування молоді. Зокрема, на цей конвеєр смерті масово залучають неповнолітніх. 

ЦПД зазначає, що вербування на виробництво дронів жінок з країн Африки, Латинської Америки та Азії має ознаки торгівлі людьми. 

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